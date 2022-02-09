Türkiye Seferber oldular, konuşma engelli adam her yerde aranıyor

Seferber oldular, konuşma engelli adam her yerde aranıyor

Türkiye

Seferber oldular, konuşma engelli adam her yerde aranıyor

Mersin'de yaşayan ve 2 gündür haber alınamayan, konuşma engelli Halil Tunç için arama çalışması başlatıldı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 00:41 Son Güncelleme:
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Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi'nde yaşayan ve konuşma engeli olan Halil Tunç, 2 gün önce evden ayrıldı. Tunç'un akşam eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, sokak sokak aradı. Aramadan sonuç alamayan Tunç ailesi, polise haber vererek yardım istedi.

Ekipler, Tunç'un bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Halil Tunç'un yakınları da sosyal medya üzerinden fotoğraflarını paylaşarak görenlerin haber vermesini istedi.

MERSİN, (DHA)

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