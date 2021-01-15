Türkiye Seferihisar açıklarında deprem

Seferihisar açıklarında deprem

Türkiye

Seferihisar açıklarında deprem

Son dakika deprem: İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 Ocak 2021, Cuma 20:42 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 20.20’de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

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