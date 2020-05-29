Seferler haftada üç güne çıkarıldı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi. Seferler 1 Haziran’dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 18.00’de, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 ve 19.00’da yapılacak.

AA