Türkiye Seferler haftada üç güne çıkarıldı

Seferler haftada üç güne çıkarıldı

Türkiye

Seferler haftada üç güne çıkarıldı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada bir güne düşürülen Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinde yeni düzenlemeye gidildi.

29 Mayıs 2020, Cuma 18:37 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli arasındaki feribot seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftada 3 gün yapılmasına karar verildi. Seferler 1 Haziran’dan itibaren pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.15 ve 18.00’de, Geyikli’den Bozcaada’ya saat 08.00 ve 19.00’da yapılacak.

AA

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