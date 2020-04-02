Türkiye Seferler haftada üç güne düşürüldü

Seferler haftada üç güne düşürüldü

Türkiye

Seferler haftada üç güne düşürüldü

Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada üç güne düşürüldü.

02 Nisan 2020, Perşembe 18:56 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi. Buna göre günde karşılıklı olarak toplam 6 seferin gerçekleştirildiği Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri üç güne düşürüldü.

Yeni uygulama başladı

Tedbirlerin salgının yayılımının engellenmesine yönelik olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "2 Nisan 2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere mevcut tarife ile haftada 3 gün yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı. Yeni uygulamada seferler söz konusu günler Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 07.00 ve 17.00’de, Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 10.00 ve 19.00’da yapılacak.

AA

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