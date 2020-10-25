Şeffaf, halka açık, noter huzurunda! İşte güvenli çekiliş
Milli Piyango oyunlarının tüm çekilişleri İstanbul'daki Şans Merkezi'nde, noter gözetiminde halka açık olarak uluslararası standartlardaki makinelerle yapılıyor.
25 Ekim 2020, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
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İdaresi’nden iki yetkili, noter ve Sisal Şans yetkilisinin gözetiminde gerçekleştirilir. Bu jüri çekilişe hazırlık sürecinin her adımını denetleyerek tek tek tutanak altına alır. Bu tutanakların birer kopyası taraflara tasdiklenerek dağıtılır.
- Çekilişten 2 saat önce jüri çelik kasalardaki top çantasını çıkarıp kontrol eder.
- Önce görsel olarak kontrol edilen toplar tek tek hassas terazi denetiminden de geçer.
- Ardından bu iki kez test çekilişi yapılarak topların ve makinenin güvenliği onaylanır.
- Bu süreçler tüm taraflar tarafından imza altına alınarak asıl çekilişe geçilir.
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