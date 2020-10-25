Türkiye Şeffaf, halka açık, noter huzurunda! İşte güvenli çekiliş

Şeffaf, halka açık, noter huzurunda! İşte güvenli çekiliş

Türkiye

Şeffaf, halka açık, noter huzurunda! İşte güvenli çekiliş

Milli Piyango oyunlarının tüm çekilişleri İstanbul'daki Şans Merkezi'nde, noter gözetiminde halka açık olarak uluslararası standartlardaki makinelerle yapılıyor.

25 Ekim 2020, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
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İdaresi’nden iki yetkili, noter ve Sisal Şans yetkilisinin gözetiminde gerçekleştirilir. Bu jüri çekilişe hazırlık sürecinin her adımını denetleyerek tek tek tutanak altına alır. Bu tutanakların birer kopyası taraflara tasdiklenerek dağıtılır.

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  • Çekilişten 2 saat önce jüri çelik kasalardaki top çantasını çıkarıp kontrol eder.
  • Önce görsel olarak kontrol edilen toplar tek tek hassas terazi denetiminden de geçer.
  • Ardından bu iki kez test çekilişi yapılarak topların ve makinenin güvenliği onaylanır.
  • Bu süreçler tüm taraflar tarafından imza altına alınarak asıl çekilişe geçilir.


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