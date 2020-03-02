Sefirin Kızı 11. bölüm: Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır.





İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.





Nare’den annelik dersi!

Star Tv’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Sefirin Kızı’nın, bu hafta ayayınalanan 10’ncu bölümünde duygu dolu anlar yaşanmıştı. Nare’nin (Neslihan Atagül Doğulu) mahkeme salonunda; kendisini darp eden saldırganlarla yüzleşmesi ve onları azmettiren kişinin çocuğunun babaannesi Halise Efeoğlu (Gonca Cilasun) olduğunu söylemesi herkesi şaşkına çevirmişti.

Dizinin geçen hafta yayınlanan 10. bölümünde hem heyecan zirve yaptı hem de duygu dolu anlar yaşandı. Nare’yi kendisinden şikayetçi olmaması için ikna etmeye çalışan Halise Efeoğlu, hiç beklemediği bir cevapla şok oldu. Kendisine, ‘Sen de anasın ben de. Şikayetini geri çek’ diyen Halise Efeoğlu’na cevap veren Nare; “Bir anne; başka bir annenin evladına da, başka bir evladın annesine de saldırmaz!” demişti.

Sefirin Kızı 11. bölüm





Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde olacak.