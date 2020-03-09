Sefirin Kızı 12. bölüm özeti: Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.





Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.





Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

Sefirin Kızı 12. bölüm fragmanları









Sefirin Kızı’nda sular durulmuyor

Yayınlandığı günden beri seyircisini ekran başına kilitleyen ‘Sefirin Kızı’nda sular durulmuyor. Dizinin son bölümünde; farklı bir tarza bürünen Akın, Sancar’ın kız kardeşi Zehra’yı tuzağına düşürmek için sinsi bir plan hazırladı.





Zehra’nın arabasıyla geçeceği güzergahta bekleyen Akın, arabasının lastiği patlamış gibi yaptı. Kendisine yardım etmek için duran Zehra’nın yanına yanaşan Akın, sinsi planının ilk adımını attı.









Sefirin Kızı'na Sürpriz İsim!

‘Sefirin Kızı’, oyuncu kadrosunu sürpriz bir isimle genişletiyor. Daha önce birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 12’nci bölüm itibariyle seyirciyi farklı bir hikayenin içerisine sokacak. Bülent Şakrak, Muğla’nın sayılı zenginlerinden ‘Kahraman Boz’ karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Dengeleri değiştirecek

Eskiden çok varlıklı olan Kahraman, Sancar ve Gediz’in düşmanıdır. Tekrar ortaya çıkmak için fırsat kollamaktadır. Sadıçlarla olan husumeti eskiye dayanan Kahraman’ın gelişi tüm dengeleri değiştirecektir.

Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı izle...



