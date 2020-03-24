Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı 14. bölüm: Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

Babasız büyüyen kız çocuklarının sesi oldu

‘Sefirin Kızı’nın yayınlanan son bölümünde duygu dolu bir sahne, herkesi ekran başına kilitledi. Bu sahne öyle bir sahneydi ki; babasız büyüyen kız çocuklarının sesi oldu.

Baba sevgisini vurguladı!

‘Sefirin Kızı’nda Sancar ve Nare arasındaki bir dialog sahnesi, herkese duygu dolu anlar yaşattı. Yayınlanan 14. bölümde; Sancar’ı Akın’dan intikam almaktan vazgeçirmeye çalışan Nare, kızlarının da kendisi gibi baba sevgisinden yoksun büyümesini istemediğini söyledi. ‘Bütün babasız kuşlar gibi ipsiz bir uçurtmayım’ diyen Nare, Sancar’ intikam almaktan vazgeçirmek için elinden geleni yaptı.

Gözyaşları sel oldu!

Nare’nin, Sancar’ı intikam hislerinden arındırmak için kurduğu cümleler duygu dolu anlar yaşattı. Babasız büyümenin zorluğunu anlatan Nare; “Benim babam elimi bir kez bile tutmadı. Bütün babasız kızlar gibi ipsiz bir uçurmaydım. Ağaçsız bir yaprak… Elimiz tutulmaz biz babasız kızların. Köksüz yetim yapraklarız. Rüzgarda uçar kayboluruz.” cümleleriyle babasız büyüyen kızların sesi oldu.

Elvan Gediz'in karşısında!





Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı için bizi takipte kalınız...