Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlandı

Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde yer aldığı STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümleri için heyecan dorukta. Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm yayın tarihi duyuruldu. Peki yeni bölümde neler olacak?

15 Haziran 2020 Pazartesi 20:00'de STAR TV'de sevenleriyle buluşacak olan Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Muğla’nın büyüleyici atmosferinde çekimlere başlayan ekip ekrana dönmek için gün sayarken Sefirin Kızı setinden ilk kare de başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’dan geldi.

Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı





“Sefirin Kızı”; Nare’yi Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ise yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu’nu canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu (Gediz), Doğukan Polat (Yahya), Hivda Zizan Alp (Elvan), Özlem Çakar Yalçınkaya (Refika), Erhan Alpay (Akın), Erdal Küçükkömürcü (Güven), Gonca Cilasun (Halise), Tülin Yazkan (Menekşe), Esra Kızıldoğan (Müge), Cemre Öktem (Zehra), Edip Tepeli (Kavruk Ömer), Beren Gençalp (Melek) gibi isimler yer alıyor.