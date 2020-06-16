Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı corona virüs nedeniyle ara verdiği hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesen Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sefirin Kızı 16. bölümde neler yaşandı? İşte cevaplar...

‘Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum’

Sefirin Kızı 16. bölüm özeti: Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

Sefirin Kızı 17. bölüm büyük bir heyecanla beklenirken pazartesi gününe kadar sabredemeyenler Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.