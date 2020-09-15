Sefirin Kızı 19. bölüm: Sancar Nare’yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz’in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz’i çok sarsar. Menekşe de Nare’nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare’den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.

Kahraman, Nare’yi kaçırma suçunu Yahya’nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar’ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar’ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.

Nare ise Sancar’ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar’a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın’dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare’nin tüm yaptıklarını sineye çeker.

Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare’ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.

Elvan artık Gediz’in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare’yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare’ye aşkını ilan edebilecektir.

Sefirin Kızı 19. bölüm izle...

Sefirin Kızı 20. bölüm özeti

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak görür ve çok öfkelenir. İlk defa Nare’nin yanında durmaz. Hatta ona ihanet etmeyi göze alır.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirir. “Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.”

Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?

"Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arayan izleyiciler Sefirin Kızı 19. bölümde de neler olduğunu merak ediyor.

Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte Sefirin Kızı 20. bölüm fragmanı



