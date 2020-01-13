Sefirin Kızı 4. bölümde neler olacak?

Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır.

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar...

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanları









Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanları aranmaya başlıyor. Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?. Sefirin Kızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı



