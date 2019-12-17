Sefirin Kızı dizisinde bekaret sahnesi olay yarattı

O sahneler tepki gördü

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Çocukluk aşkı Sancar ile evlenen Nare evlendikleri gece aniden ortadan kayboldu. 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da beraberinde getirdi. Dizide gerdek gecesi ve bekaret sahnesi kelimeleri sık kullanıldığı için Twitter'da da tepki geldi.

Dizinin ilk bölümünde sık sık bekaret konusunun geçmesi ve olayların sürekli ‘gerdek gecesi’ etrafında dönmesi seyirciyi kızdırdı. 150 dakika ekranda olan dizide, tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

Sefirin Kızı 1. bölüm özeti

'Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan'

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Sefirin Kızı 1. bölüm fragmanı





Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sefirin Kızı 2. bölüm fragmanı





Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.





Sancar Efe, Nare'yi kapıya atıyor



