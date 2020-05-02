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Magazin Sefirin Kızı final yapıyor

Sefirin Kızı final yapıyor

Magazin

Sefirin Kızı final yapıyor

Corona virüs salgınından dolayı çekimleri durdurulan Sefirin Kızı dizisi için sezon finali kararı alındı.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Star TV'de ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın çekimleri corona virüs salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuştu. Yeni bölüm çekimleri henüz başlanmayan dizi için yeni bir karar verildi.

Sefirin Kızı 19. bölüm final yapacak

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Sefiri Kızı dizisinin yeni bölümlerinin mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

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