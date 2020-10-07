Sefirin Kızı Twitter'da kriz çıkardı
Sevilen dizi Sefirin Kızı'nın son bölümü Twitter'da krize neden oldu. Melek'in velayetini almak için mahkemede Nare'nin günlüklerinde yazdıklarını delil olarak göstermesi seyirciyi kızdırdı.
07 Ekim 2020, Çarşamba 20:22 Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı dizisinde bu hafta Sancar ile Nare'nin kızları Melek'in velayet davası bölüme damgasını vurdu. Nare velayeti alırsa "Kızımı benden kaçıracak" diyen Sancar mahkemede Nare'nin günlüklerini delil olarak gösterdi. Günlükte kızının babasını sorduğunu ama Melek'in babasını asla görmeyeceği yazıyordu. Sancar'ın, Nare'nin özelini mahkemede kanıt olarak sunması hem Gediz Işıklı'yı hem de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Nare karakterine ise tepki vardı.
Gediz Işıklı konuşuldu!
Bu hafta ekrana gelen bölümle; Twitter'da Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Gediz Işıklı karakteri dizi hashtag'inden daha üst sıralardaydı.
İşte Twitter gündeminde Gediz Işıklı yorumları:
- Nare'nin kendi eliyle verdiği günlüğü okumayıp geri veren Gediz, o günlüğü kullanarak kızını Nare'den alan Sancar...
- Gediz gibi sevmek çok mu zor? Karşılıksız, hesap sormadan, ezmeden, sıkmadan, boğmadan...
- Seni hiç tanımadığı halde gece yarısı sokakta bırakmayan, sana koşulsuz inanan Gediz’in aşkına değil de, seni kapıya atan Sancar’ın aşkına güveneceksin öyle mi Nare?
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