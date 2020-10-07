Sefirin Kızı dizisinde bu hafta Sancar ile Nare'nin kızları Melek'in velayet davası bölüme damgasını vurdu. Nare velayeti alırsa "Kızımı benden kaçıracak" diyen Sancar mahkemede Nare'nin günlüklerini delil olarak gösterdi. Günlükte kızının babasını sorduğunu ama Melek'in babasını asla görmeyeceği yazıyordu. Sancar'ın, Nare'nin özelini mahkemede kanıt olarak sunması hem Gediz Işıklı'yı hem de sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Nare karakterine ise tepki vardı.

Gediz Işıklı konuşuldu!

Bu hafta ekrana gelen bölümle; Twitter'da Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Gediz Işıklı karakteri dizi hashtag'inden daha üst sıralardaydı.

İşte Twitter gündeminde Gediz Işıklı yorumları: