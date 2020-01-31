Sefirin Kızı adlı dizide Sancar'ın ortağı "Gediz Işıklı" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu dizideki performansıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz hafta Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu’nun hayranları adeta sosyal medyada fırtınalar estirmişti.

”Gediz Işıklı yargı dağıtıyor” diyen takipçiler, dizideki repliklerle de oyuncunun karizması ile ilgili de birçok paylaşım yapmıştı.

Eltilerin Savaşı filminin galasına katılan Uraz Kaygılaroğlu, farklı tarzıyla dikkat çekti.

Eltilerin Savaşı filminde başrolde yer alan ve Fatih karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, filmin galasında farklı stiliyle dikkat çekti.

Sosyal medyada eleştirildi

Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada Sefirin Kızı'ndaki Gediz karakteriyle kıyaslandı. Çoğunluk ‘Gerçek mi bu? Gediz’den de mi ilham almadın!’ gibi yorumlar yaptı.



