Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nu hiç böyle görmediniz
Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Uraz Kaygılaroğlu'nun farklı tarzı dikkat çekti.
31 Ocak 2020, Cuma 23:01 Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı adlı dizide Sancar'ın ortağı "Gediz Işıklı" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu dizideki performansıyla göz dolduruyor. Geçtiğimiz hafta Gediz Işıklı karakterine hayat veren Kaygılaroğlu’nun hayranları adeta sosyal medyada fırtınalar estirmişti.
”Gediz Işıklı yargı dağıtıyor” diyen takipçiler, dizideki repliklerle de oyuncunun karizması ile ilgili de birçok paylaşım yapmıştı.
Eltilerin Savaşı
Eltilerin Savaşı filminin galasına katılan Uraz Kaygılaroğlu, farklı tarzıyla dikkat çekti.
Eltilerin Savaşı filminde başrolde yer alan ve Fatih karakterine hayat veren Kaygılaroğlu, filmin galasında farklı stiliyle dikkat çekti.
Sosyal medyada eleştirildi
Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada Sefirin Kızı'ndaki Gediz karakteriyle kıyaslandı. Çoğunluk ‘Gerçek mi bu? Gediz’den de mi ilham almadın!’ gibi yorumlar yaptı.