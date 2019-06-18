Aşkları tam gaz devam eden İdo ve Yasemin Şefkatli, önceki akşam Bodrum-Yalıkavak Tren Beach'teki bir düğüne katıldı.

Gecede sahne alan Tatlıses, sıcak yüzünden ter içinde kaldı.

Şefkatli, sahneden inen aşkının terini mendille sildi. Güzel modelin bu anaç tavırları da "Şefkatli gelin, işbaşında" dedirtti.

ELDE VAR 100 BİN LİRA

Şefkatli'nin parmağındaki Tatlıses'in hediyesi olan 100 bin liralık tektaşı dikkat çekti.

(Takvim)



