Konserde eğlenceyi abarttılar! Sahne bir anda karıştı

Rap müziğinin son zamanlarda hızlı bir çıkış yapan şarkıcısı Seyfullah Sağır, Bodrum’da tatilcileri eğlendirmek için sahne aldı. Sahne performansıyla hayranlarını çılgınlar gibi eğlendiren Seyfullah Sağır, konserde zor anlar yaşadı. Seyfullah Sağır, sahnede şarkı söylerken bazı hayranları güvenlik duvarını aşarak şarkıcının üzerine doğru koştu. Bu anlarda ne yapacağı şaşıran ‘Sefo’ sahneden koşarak kaçtı. O anlar ise, çevren bulunan vatandaşların kamerasına yansıdı.



