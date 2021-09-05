Konserde eğlenceyi abarttılar! Sahne bir anda karıştı
Son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler olan ve konserden konsere koşan ‘Sefo’ lakaplı Seyfullah Sağır, önceki gün Bodrum’da konser verdi. Hayranlarını çılgınlar gibi eğlendiren ‘Sefo’ güvenliğin yetersiz kalması sonucu sahnede zor anlar yaşadı.
05 Eylül 2021, Pazar 13:20 Son Güncelleme:
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Rap müziğinin son zamanlarda hızlı bir çıkış yapan şarkıcısı Seyfullah Sağır, Bodrum’da tatilcileri eğlendirmek için sahne aldı. Sahne performansıyla hayranlarını çılgınlar gibi eğlendiren Seyfullah Sağır, konserde zor anlar yaşadı. Seyfullah Sağır, sahnede şarkı söylerken bazı hayranları güvenlik duvarını aşarak şarkıcının üzerine doğru koştu. Bu anlarda ne yapacağı şaşıran ‘Sefo’ sahneden koşarak kaçtı. O anlar ise, çevren bulunan vatandaşların kamerasına yansıdı.