Kahvaltıların vazgeçilmezi: Şeftali reçeli tarifi

Pişirirken mis kokusu evinize yayılacak olan şeftali reçeli tarifi evde kolaylıkla hazırlanabilir bir tarif. Kendi reçelinizi hazırlamak için şeftali reçeli tarifi arıyor ya da şeftali reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şeftali reçeli tarifinin püf noktaları için "Şeftali reçeli tarifi, şeftali reçeli nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Şeftali reçeli tarifi

Şeftali reçeli malzemeleri

1 kilo şeftali

750 gram toz şeker

Yarım limon suyu

Şeftali reçeli yapılışı

Şeftalileri ilk olarak yıkayın ve süzgeçte süzün. İyice kuruduktan sonra kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartın. Küp küp doğradığınız şeftalileri derin bir kaba boşaltın ve üzerine şekerin tamamını ilave edin. Bu şekilde ortalama 1 saat beklettikten sonra, ocağa alarak harlı ateşte kaynatmaya başlayın. Tencerenin kapağını kapatarak 3 saat kadar meyvelerin suyunu salmasını bekleyin. Bu işlemler devam ederken köpüklenme olması durumunda köpükleri bir kevgir yardımıyla alın. Reçelin ocaktan inmesine 5 dakika kala üzerine limon suyunu da ekleyin. Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun.



