Yemek Şeftalinin en sevilen hali: Şeftalili parfe tarifi

Şeftalinin en sevilen hali: Şeftalili parfe tarifi

Yemek

Şeftalinin en sevilen hali: Şeftalili parfe tarifi

Yaz meyveleri arasında en çok sevilenlerden birisi de hiç tartışılmasız şeftalidir. Şeftali yemenin en lezzetli yolu ise şeftalili parfe tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için şeftalili parfe tarifi arıyor ya da şeftalili parfe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şeftalili parfe tarifi için "Şeftalili parfe tarifi şeftalili parfe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şeftalinin enfes lezzeti şeftalili parfe tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için şeftalili parfe tarifi arıyor ya da şeftalili parfe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şeftalili parfe tarifi için "Şeftalili parfe tarifi şeftalili parfe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Şeftalili parfe tarifi

Şeftalili parfe malzemeleri

  • 8 şeftali 
  • 8 yumurta sarısı 
  • 3 su bardağı şeftali püresi 
  • 200 g toz şeker 
  • 60 ml limon suyu 
  • 425 ml krema 

Şeftalili parfe yapılışı

Şeftalileri küp doğrayıp bir kaseye alın. İki su bardağı kadarını ayırın. Yumurta sarılarını bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Şeftalileri orta boy bir tencereye alın. Toz şeker ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Kısık ateşte şerbet kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika kaynatın. Şerbeti azar azar yumurta sarılarına ekleyin ve 4-5 dakika çırpın. Şeftali püresini ekleyip karıştırın.Bisküvileri rondodan geçirin ve yumurtalı karışıma ekleyin. Kremayı bir karıştırma kabına alıp bir mikser yardımıyla çırpın. Kremayı yavaş yavaş ekleyerek karışıma yedirin. Doğrayıp ayırdığınız şeftalileri ekleyin ve karışımı bir servis kabına aktarın. Üzerini streç film ile sarıp bir gece boyunca dondurucuda bekletin. Ertesi gün servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip servis edin.

İlgili Haberler
Kokusu apartmana yayılacak: Elmalı tart tarifiDoğum günü pastası tarifi: Doğum günü pastası nasıl yapılır?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (19 Ağustos 2020)