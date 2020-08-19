Şeftalinin en sevilen hali: Şeftalili parfe tarifi

Şeftalinin enfes lezzeti şeftalili parfe tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için şeftalili parfe tarifi arıyor ya da şeftalili parfe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şeftalili parfe tarifi için "Şeftalili parfe tarifi şeftalili parfe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Şeftalili parfe tarifi

Şeftalili parfe malzemeleri

8 şeftali

8 yumurta sarısı

3 su bardağı şeftali püresi

200 g toz şeker

60 ml limon suyu

425 ml krema

Şeftalili parfe yapılışı

Şeftalileri küp doğrayıp bir kaseye alın. İki su bardağı kadarını ayırın. Yumurta sarılarını bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Şeftalileri orta boy bir tencereye alın. Toz şeker ve limon suyunu ilave edip karıştırın. Kısık ateşte şerbet kıvamına gelinceye kadar yaklaşık 3-4 dakika kaynatın. Şerbeti azar azar yumurta sarılarına ekleyin ve 4-5 dakika çırpın. Şeftali püresini ekleyip karıştırın.Bisküvileri rondodan geçirin ve yumurtalı karışıma ekleyin. Kremayı bir karıştırma kabına alıp bir mikser yardımıyla çırpın. Kremayı yavaş yavaş ekleyerek karışıma yedirin. Doğrayıp ayırdığınız şeftalileri ekleyin ve karışımı bir servis kabına aktarın. Üzerini streç film ile sarıp bir gece boyunca dondurucuda bekletin. Ertesi gün servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip servis edin.



