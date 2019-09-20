'Seher' yeli kapıyı açtı

İran’da 1979 İslam Devrimi’nden bu yana kadınların statta erkeklerle maç izlemesi yasak. Bir maça erkek kılığında girip yakalanan Seher Hudayari (29) adlı kadın 6 ay hapis cezası alacağı korkusuyla geçen hafta kendini ateşe vermişti. Hastaneye kaldırılan Seher Hudayari kurtarılamamıştı. Bu olay tüm dünyada yankı uyandırmıştı. İran Spor Bakanı Mesud Sultanifer, kadınların artık statta maç izleyebileceğini açıkladı.

FIFA uyarısı

Bakan Sultanifer, kadınlar için ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldığını belirterek “Kadınların stada giriş çıkışlarını güvenli bir şekilde yapabilmesi için özel polis ekipleri de görevlendirilecek” dedi. Yasağın şimdilik sadece milli maçlar için kalkacağı açıklandı. İran’ın 10 Ekim’de Tahran’da Kamboçya ile yapacağı maça kadınlar da katılacak. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İran’a, kadınların stada girişine izin vermezse Dünya Kupası’ndan men edileceğini bildirmişti. POSTA-DÜNYA



