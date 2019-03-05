Şehidin harekata giderken bıraktığı vasiyet her şeyi değiştirdi!

Ayhan Elmacı (29), daha çok küçükken annesi Cennet Özgüleç aileyi terk etti. Baba Salim Elmacı, Zerrin Yılmaz ile evlendi. Ayhan’ın kimliğine de annesi olarak Zehra Yılmaz’ın adını yazdırdı. Ancak ondan da 2006’da boşandı. Baba, oğluyla da ilgilenmedi.

3 yaşından itibaren Ayhan’ı ninesi, dedesi ve amcası Ali Elmacı büyüttü. Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, 29 Ocak 2017’de Suriye’de şehit düştü. Baba, anne ve üvey anne şehit tazminatı ile şehit maaşı için mahkemelik oldu.

İLK KEZ OLDU

Genelkurmay 123 bin liralık şehit tazminatını dava sonuçlanana kadar kimseye vermedi. Silah arkadaşları İzmir’de yaşayan amca Ali Elmacı’yı arayıp “Ayhan bir vasiyetname bıraktı. Genelkurmay’a sorun” dedi. Ali Elmacı, Genelkurmay’a başvurdu. Vasiyetname açıldı.

Şehit Ayhan Elmacı “Ölümüm halinde tazminat beni büyüten varisim amcam Ali Elmacı’ya ödensin” yazıyordu. Böylece, ilk kez şehit tazminatı yasal mirasçı dışında birine verildi.