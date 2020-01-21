Şehinşah (Ufuk Yıkılmaz) ve eşi Ceyda Yılmazer davalık oldu

Uzun yıllar aşk yaşayan ve daha sonra hayatlarını birleştiren Şehinşah ve Ceyda Yılmazer geçtiğimiz senelerde ayrılmıştı. Son zamanlarda da dünyalar tatlısı Atlas isimli çocukları için bir araya gelmişlerdi. Fakat bir süre sonra Ceyda, Twitter hesabından herkesi şaşırtan bu açıklamayı yaptı.

Şehinşah ve arkadaşları evi bastı

Yaptığı açıklamada Şehinşah tarafından darbedildiğini ve Şehinşah ve arkadaşları tarafından evinin basıldığını iddia etti.





Tüm bu olayların ardından da Şehinşah için 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardığını söyledi.





Şehinşah ise Twitter hesabından yaptığı bu açıklamayla iddialara yanıt verdi.

Ceyda Yılmazer de daha sonra Instagram'ın story bölümünden bu belgeyi paylaştı.

Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir an bile ayrılmayan ikili şimdi mahkemede hesaplaşacak.