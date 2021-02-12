Şehir bulma yarışması

Malzemeler: Türkiye iller haritası / Yaş: 6+

Nasıl oynanır?

Çocuğun yaşına göre Türkiye siyasi haritası ya da Türkiye fiziki haritası masanın üzerine konur. Haritanın olduğu bir kitap açılabilir veya bilgisayar ekranı üzerinden harita görüntüsüne ulaşılabilir. İlk oyuncu, haritaya bakarak gösterilmesini istediği şehrin nerede olduğunu sorar. Diğer oyuncular da şehri haritadan bulup göstermeye çalışır. Şehri ilk bulan kişi 1 puan alır. Şehir sorma sırası diğer oyunculara geçer. Oyun sonunda en çok puanı alan oyuncu, oyunu kazanır.







