Şehir hayatında modunuzu yükseltecek müthiş aktiviteler

Romantizmin zirvesine çıkın

Sonbahar aşk mevsimi olarak pek kabul görmez. Çünkü hüzün mevsimidir. Aşktan çok ayrılıklarla anılan sonbahar sadece bedeninizi ve ruhunuzu değil, aşkınızı da tazelemeniz için olağanüstü bir mevsim. En harika aşk şiirlerinin sonbaharda yazılması, en güzel aşk filmlerinin hep sonbahar temalı olması tesadüf mü sizce? Tutun sevgilinizin ya da eşinizin elinden, çıkın bulunduğunuz şehrin en güzel manzarasına sahip olan deniz, orman ya da göl kenarına. Yağmur yağıyorsa iyice sarılın birbirinize. Bırakın tabiat ananın ıslaklığı sarsın sizi, romantizmin zirvesini yaşayın.

Doğa sporları ile enerji toplayın

Sonbaharda hava ne sıcak olur ne soğuk. Bu mevsimde sararan ve düşen yaprakların doğayı ne kadar güzelleştirdiğine şahit olmak istiyorsanız, kendinizi en yakın orman ya da parka atın. Bisiklete binin, yürüyüş yapın, toplu ya da bireysel yapılan doğa sporlarına katılın. Bu aktiviteler sizin hem güzel vakit geçirmenizi hem dinlenmenizi sağlayacak. Hem şehrin yorgunluğunu üzerinizden atın hem de kışa sağlıklı ve zinde girmeye hazırlanın.

Fotoğraf çekmenin tam zamanı

Sonbaharda sararan, dökülen yapraklar, değişen doğanın sunduğu muhteşem görsellikler her yeri masalsı bir dünyaya çeviriyor. Ormanların, parkların ve bahçelerin yeşilden kızıla geçiş yaptığı şu günler fotoğraf tutkunları için usta bir ressamın fırçasından çıkmışcasına eşsiz manzaralar sunuyor. Çünkü güneş ışıkları, şimdilerde hem yeterli hem de doğru bir açı ile yeryüzüne ulaştığı için fotoğrafların renkleri büyüleyici oluyor. Fotoğraf çekmeye meraklıysanız bu fırsatı sakın kaçırmayın.

At binmenin dayanılmaz cazibesi

Son yıllarda popüler olan spor aktiviteleri arasına giren binicilik sadece spor değil aynı zamanda harika bir tedavi şekli. Üstelik her yaşta insanın yapabileceği bir spor dalı. “Çiftliğim de yok atım da” diyorsanız, Türkiye’nin farklı yerlerinde onlarca binicilik okulları var. İster bu binicilik okullarından birine kaydolun, ister günübirlik kurslara katılın. Atın üzerinde oturduğunuz zaman omurga, eklem ve pek çok kas grubu harekete geçtiği için duruşunuzun ne kadar düzeldiğini hissedeceksiniz. Bu sayede hem günlük hayatın stresini üzerinizden atabilirsiniz hem de kendinize yeni bir hobi edinmiş olursunuz.

Sanatla buluşmanın adı sonbahar

Tatil anılarınızı geride bırakıp metropol hayatına adapte olmanı zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü sonbahar demek sanatla buluşmak demek. Sezonun en önemli eserlerinin sergilendiği galeriler bir bir sanatseverlerle buluşmaya başladı. İstanbul Bienali ve Contemporary Art gibi gelenekselleşmiş ve uluslararası takdir kazanmış etkinlikler dünyaca ünlü sanatçıları ve eserleri bir kez daha İstanbul’da sanatseverlerle buluşmak için günsayıyor. Elbette hepsi bu değil. Farklı şehirlerdeki diğer müze ve galeriler de kolları sıvamış durumda. Artweeks@Akaretler, İstanbul Modern, Salt Galata, Arter, Arcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı bunlardan bazıları.

Yaşı olmayan oyun: Uçurtmalar

Çocukların olduğu kadar büyüklerin de eğlencesi olan uçurtmayı en son ne zaman uçurmuştunuz? Bu keyfi uzun zamandır yaşamadıysanız, şimdi uçurtmaları gökyüzüne çıkarmanın tam zamanı. Haydi, siz de kapın uçurtmalarınızı atın kendinizi parka ya da ormana. Unutmayın; uçurtma özgürlüktür, hayallerin gerçekleşmesidir ve içimizdeki çocuktur. Uçurtma yapmayı bilmiyorsanız, İstanbul Üsküdar’da anaokulu ve ilköğretim çağındaki çocuklar başta olmak üzere, uçurtma meraklısı herkese ücretsiz hizmet veren bir uçurtma atölyesi var. Bu atölyede sergilenen, altı farklı ülkeden toplanmış 1500'e yakın uçurtmayı görebilirsiniz.

Huzur ve dinginlik eşliğinde meditasyon

Güneş doğmadan ve gece yarısı sahilde yürüyenleri işe gidiyor sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. O gördüğünüz kalabalığın büyük çoğunluğu amatör balıkçılardan başkası değil. Hobi olmaktan çok bir yaşam biçimi olan balık avlamak, aynı zamanda insanı sakinleştiren bir meditasyon aktivitesi. İşte bu yüzden yağmur veya soğuk dinlemeden denize olta sallayan insanlar görüyoruz sahillerde. Oltanızı ve av malzemelerinizi aracınızın bagajına yerleştirdiyseniz haydi rastgele!

Yaşadığınız şehir keşfetmenin tam zamanı

İnsan her gün gördüğü şeylere karşı körleşiyor. Bazen burnunun ucundaki hazineyi göremiyor ama kalkıp Bursa’ya İskender yemeye, Konya’ya Mevlana’yı ziyaret etmeye gidiyor. Yaşadığımız şehirdeki tarihi eserleri, kahvehaneyi ve hatta baklavacıyı es geçip yeni ufuklara yelken açıyoruz. Önce mahallemizi sonra şehrimizin önemli mekanlarını, tarihi yerlerini, kutsal mekanlarını tanımalıyız, bilmeliyiz. Çocuklarımıza bu mirası bırakabilmemiz için, öncelikle yaşadığımız yeri iyice bilmek, tanımak gerekiyor. Bu güzel sonbahar da ailece ufak bir adım atıp yaşadığımız şehri ufak ufak keşfe çıkın. Bunca zaman bu şehre ne kadar yabancı olduğunuzu fark edeceksiniz.

Kimsesiz hayvanlara dost eli uzatın

Sokaklarda yaşayan minik dostlarımızın çoğunun birçok konuda yardıma ihtiyaç duyduklarını biliyorsunuz. Bize düşen ise evsiz, terk edilmiş, kimsesiz hayvan dostlarımızın yanında olmak ve onlara yardım etmek. Bu konulara parmak basan birçok hayvansever kurum, proje ve oluşum var.

Tek istedikleri bağış, mama yardımı ve destek. Onların beslemelerine katılabilir, o oluşumlardan hayvan sahiplenebilir ya da onların tedavilerine destek olabilirsiniz. Emin olun bu yaptığınızın karşılığını manevi olarak fazlasıyla alacaksınız. Bu desteği vererek dünyanın daha güzel olmasına katkıda bulunacağınızı sakın unutmayın. Çünkü dünya hâlâ sevgi ve merhamet

Sonbaharda ekstrem spor heyecanı

Hayatın yoğun stresinden ve koşturmacasından biraz olsun sıyrılmak ve adrenalininizi artırmak için sonbaharda ekstrem sporlar yapmaya ne dersiniz? Kendinizi zorlayarak, yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlayacak bu sporlar sayesinde büyük dostluklar da kurabilirsiniz. “Macerayı ve heyecanı seviyorum” diyorsanız; bungee jumping, kiteboarding, dağcılık, rafting, rüzgar sörfü, wakeboarding, yamaç paraşütü, wingsuit flying gibi heyecan verici spor aktiviteleri sizi bekliyor.