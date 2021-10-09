Kültür & Sanat 'Şehir-Orman' yeniden izleyicilerle buluşacak

'Şehir-Orman' yeniden izleyicilerle buluşacak

Kültür & Sanat

'Şehir-Orman' yeniden izleyicilerle buluşacak

Modern dans projesi "Şehir-Orman", İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde faaliyet gösteren "Modern Dans Topluluğu İstanbul" tarafından bu sezon sahneye konulacak.

09 Ekim 2021, Cumartesi 13:59 Son Güncelleme:
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Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal sorumluluk projesi "Şehir-Orman", hem Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hem de Fulya Sanat'ta sahnelenecek.

Eser, koreograf Beyhan Murphy tarafından, "Orman Kitabı" (Jungle Book) adlı kitabın özgün modern dans drama şeklinde sahneye uyarlandı.

Eserde, toplumu yakından ilgilendiren gençlik ve çevre sorunlarına, ormanlara, nesli tükenmekte olan hayvanlara, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir bakış açısıyla yaklaşılıyor.

Athena ve Manga gruplarının da bu oyun için özel olarak yazdıkları birer parça ile katkıda bulundukları eserin müziklerini Rahman Altın, kostümlerini ise Serdar Başbuğ hazırladı.

Eserde, Mirgün Cabas ve Çiğdem Anad da "Şehir-Orman TV"nin habercileri olarak farklı bir televizyonculuk gerçekleştiriyorlar.

"Şehir-Orman", 13 ve 17 Ekim'de Fulya Sanat'ta, 8 Kasım'da ise AKM Tiyatro sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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