Kültür & Sanat Şehir Tiyatroları Eylül takviminde 16 harika oyun var

Şehir Tiyatroları Eylül takviminde 16 harika oyun var

Kültür & Sanat

Şehir Tiyatroları Eylül takviminde 16 harika oyun var

Yeni sezon başladı, pandemi süreci kısıtlamalarının ardından tiyatro izleyicisinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezonu 6'sı yeni 16 oyunla açacak.

31 Ağustos 2021, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Yeni tiyatro sezonunda müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar, 1 Eylül'den itibaren izleyiciyle buluşacak.

  • Antigone,
  • Yaftalı Tabut
  • Va", "Maviydi Bisikletim
  • İfigenya
  • Moby Dick

adlı yeni oyunların yanı sıra "Hastalık Hastası", "Geçit", "Ay Carmela!", "Can Yeleği", "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi", "Zehir", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", "Matruşka", "Çın Sabahta" ve "Uzlaşma" oyunları da seyircinin beğenisine sunulacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki Yaz Oyunları gösterimleri de devam edecek. Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezonda Müze Gazhane'deki iki yeni sahnesinde de oyunlarını sahnelemeye başlayacak

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