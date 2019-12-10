Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Yeni partiler yola çıkıyor" başlıklı yazısında Davutoğlu ve Babacan cephesinde yaşanan son gelişmelere yer verdi. Selvi'ye göre; Davutoğlu’nun partisinin ismi ve amblemi belirlendi. Babacan cephesi ise Şehir Üniversitesi üzerinden süren tartışmaya girmeme kararı aldı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Şehir Üniversitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef aldığı Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu cephesinde hafta sonu başka bir gelişme daha yaşandı. Davutoğlu’nun partisinin ismi ve amblemi belirlendi, kuruluş tarihi tespit edildi.

Bizim Parti’ ve ‘Bir Parti’ isimleri tercih edilmemiş. Bir isim üzerinde karar kılınmış ama dün itibarıyla o ismin tesciliyle ilgili yasal prosedür sonuçlanmadığı için açıklamadılar. Daha önce belirlenen çınar yaprağı yerine, yeni parti ismi ve yeni logo tercih edilmiş. Partinin kuruluş tarihi de belirlenmiş. 13 Aralık Cuma günü kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vermeyi planlıyorlar. Yetişmezse, 16 Aralık Pazartesi günü partilerini kuracaklar. Partinin kuruluş dilekçesini vermek üzere Davutoğlu’nun İçişleri Bakanlığı’na gitmesi düşünülmüyor. 130 kişiden oluşacak kurucular kurulunda 25 genç, 25 kadının yer alması kararlaştırılmış.

Partinin tüzük ve programı ise hazır: Seçim barajının kaldırılmasını, dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesini, tercihli sistemi savunuyorlar. Başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar, “pür parlamenter sistemi” öneriyorlar.

Babacan cephesi karar verdi

Ali Babacan cephesinde ise 300 kişiden oluşan 24 ayrı çalışma grubu kurulmuştu. Hafta sonu itibarıyla çalışmalarını tamamladılar. Yetişebilirse ay sonuna kadar partiyi kurmaya çalışıyorlar. Babacan’ın partisinde bir de “üst kurul” var. Hafta sonu İstanbul’da üst kurul toplantısı vardı. İlk kez parti ismi ve logo orada tartışmaya açıldı. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında patlak veren “Şehir Üniversitesi” konusunu ele aldılar. Bu kavgaya girmeme ve konuşmama kararı almışlar.



