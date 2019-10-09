Şehir ve gazi çocuklarına eğitim yardımı

56 MİLYON LİRA ÖDEME

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına, bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin başladığını açıkladı. Selçuk, yardımlardan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını bildirdi. Toplam 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacağını belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından öğrencilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek” dedi.

HANGİ ŞUBELERE YATACAK?

İlköğretim (1-8. sınıflar) için kişi başı 2 bin 76 lira, lise için 3 bin 115 lira, yüksekokul için de 4 bin 153 lira yardım yapılacak. Yardım, aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı şubeye, almayanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine gönderilecek.

Hak sahipleri T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri gerçekleştirilecek. Hak sahipleri 'uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi’' adresinden TC Kimlik numaraları ile eğitim ve öğretim yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka bilgisine ulaşılabilecek.