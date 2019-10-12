Bekir Saçar

Bekir.sacar@posta.com.tr

PEOPLE – BEYOĞLU

People, İstanbul’un en popüler canlı müzik adreslerinden biri. Kaliteli mutfağı ve eğlencesiyle adından söz ettiren People, bu sezon boyunca Mehmet Erdem, Rubato, Deniz Seki ve Derya Ulu’yu sahnesinde döünüşümlü olarak konuk ediyor.

ALANCHA - BEŞİKTAŞ

Yemeğinizi yerken canlı müzikle size eşlik eden mekanın sahnesinde iki haftada bir cuma akşamları Defne Samyeli, her cumartesi ise İskender Paydaş olacak. Ayşegül Aldinç, Zeynep Özyılmazel, Emir Ersoy ve Selen Servi de bu kış program yapacak sanatçılardan bazıları.

CHIN CHIN - ULUS

Chin Chin şık atmosferi harika yemekleri ve canlı müzik performanslarıyla İstanbulluların yeni gözdesi. Mekanın işletmecisi de DJ’i de Ali Sayar. Çarşamba geceleri Soner Olgun ve Cevher, cumaları Cenk Eren ve Selen Servi dönüşümlü olarak sahne alıyor. Cumartesi geceleri de Su Soley sizleri bekliyor.

MÜŞTEMİLAT - NİŞANTAŞI

Ercan Gümüşkaya, Barış Arduç ve Engin Öztürk’ün ortağı olduğu Nişantaşı’ndaki mekan yemek sonrası canlı müzik arayanlar için ideal bir adres. Mekanda her ay bir pazar gecesi Murat Dalkılıç sahne alacak. Hera’nın da sahneye çıktığı mekanda farklı gecelerde sürpriz isimler olacak.

ZANZİBAR - BEŞİKTAŞ

Zorlu Center’daki mekan lezzet tutkunlarının olduğu kadar canlı müzik sevenler için de buluşma noktası. Kürşat Başar, Yaşar, Barbaros ve Soner Olgun başta olmak üzere sezon boyunca farklı sanatçılar mekanın sahnesinde müzik ziyafeti yaşatacak.

FRANKIE – NİŞANTAŞI

Sofa Hotel İstanbul’un terasındaki mekan ‘Her geceye farklı müzik, her mevsime farklı menü’ anlayışıyla yoluna devam ediyor. Frankie’de bu sezon, pazartesi geceleri Burçin Büke ve arkadaşlarını, salı Nedime Girişken’i çarşamba Ceynur’u, perşembe Evrim Özkaynak’ı, cuma Alya’yı, cumartesi de Bengü Beker’i dinleyeceğiz.

HAZİNE- CİHANGİR

Bu kış Özay Bakır, Hande Ünsal ve Fikret Dedeoğlu dönüşümlü olarak sahne alıp misafirlerine unutulmaz geceler yaşatacak. Dillere destan Hazine gecelerini kaçırmayın.

DALMAZ CENTER - ETİLER

Dalmaz Center 20 yıl aradan sonra Etiler’deki eski yerinde yeniden açıldı. Yemekli mekanın değişmez ismi yine Serdar Ortaç olacak. Mekanda bu sezon Ayta Sözeri, Ferhat Göçer, Bülent Ersoy, Fatih Ürek, Aşkın Nur Yengi ve Ziynet Sali gibi birçok sanatçı sahne alacak.

ANY - ARNAVUTKÖY

Pazar akşamlarının vazgeçilmez adresi Arnavutköy’deki ANY. Hafta sonunu eğlenceyle kapatmak isteyenler, her pazar 19.30’dan 23.30’a kadar Bengü Berker eşliğinde Türkçe pop’un en güzel şarkılarıyla dans ediyor.

GÜNAY - ŞİŞLİ

İstanbul’da canlı müzik denince ilk akla gelen yer Günay olur. 1986’dan beri Şişli’de canlı müzik performanslarına devam eden mekanda bu sezon Serdar Ortaç, Seda Sayan, Funda Arar, Kubat, Gülben Ergen, İzzet Yıldızhan, Mustafa Keser ve Zara gibi sanatçılar sahne alacak.

BONUS

La Boucherie - Levent

Oda by Venge - Levent

Gizli Kalsın – Emirgan

Nardis Jazz Club -Galata

Kayıkhane -Moda



