Türkiye Şehirler arası otobüslerle ilgili yeni gelişme! Yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Şehirler arası otobüslerle ilgili yeni gelişme! Yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Türkiye

Şehirler arası otobüslerle ilgili yeni gelişme! Yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler.

10 Mart 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişme, iç turizmde canlanmanın önünü açtı.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, " Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart 2021 tarihinde yayınladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırılmıştır. Yolcular otobüsler HES kodu kontrolü yapılarak alınıyor. Otobüsler her seferinde dezenfekte ediliyor. Otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulunduruluyor. Yolcuların maske kullanımı zorunluluğu denetleniyor. Personelin her seferde ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca sağlık bakanlığı tarafında hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde tüm tedbirler uygulanıyor." dedi.

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