Şehirler arası seyahat yasağı, farklı bir kente gitmek durumunda olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı çerçevesinde birçok kentte uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması, bugün de devam ediyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte, normalleşme süreci kapsamında konuşulan seyahat yasağı ne zaman biter sorusunun cevabı

Pek çok ilde uygulanan ve son alınan karar ile 15 ile indirilen şehirler arası seyahat yasağı ne zaman biteceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, geçtiğimiz günlerde sona ermiş ancak bilim kurulu tavsiyesi ile İçişleri Bakanlığı tarafından 15 gün daha uzatılmıştı. Peki, son gelişmelere göre seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, şehirler arası seyahat yasağı hakkında vatandaşların merak ettiği bazı bilgiler...

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Çeşitli sebeplerle farklı bir kente gitmek isteyen milyonlarca vatandaş, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan seyahat yasağı, şu an sadece 15 ili ilgilendiriyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.

3 Haziran'dan önce belli olacak

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı. Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

İlgili Haberler THY duyurdu: Yolcular anons ile uçağa binecek







