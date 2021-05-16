Gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesine çevrildi. "Şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı?" sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor.

Bugün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri dışında şehirler arası seyahat yasağı uygulamasının kaldırıldığı duyuruldu.

Normalleşme süreci kapsamında birçok kısıtlamanın kademeli olarak kaldırılmaya başladığı gözlemlenirken bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili de yeni bir karar verildi. Sokağa çıkma yasağı saatleri dışında vatandaşların şehir dışına çıkması serbest bırakıldı.

Yasak olmayan saatlerde şehirler arası seyahat de serbest

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı zaman diliminde seyahat yasağı devam edecek. Vatandaşlar, sadece serbest saatlerde şehirler arası seyahatte bulunabilecek.

Kısıtlama dışında şehirler arası seyahat...

Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında, Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanmasına karar verildi.

Buna göre kısıtlama saatleri dışında vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek.