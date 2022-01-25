Türkiye Şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı

Şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı

Türkiye

Şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması 13.00'e kadar uzatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'e kadar uzatıldığını açıkladı.

25 Ocak 2022, Salı 03:29 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL (İHA)

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