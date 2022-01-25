Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.









İSTANBUL (İHA)







