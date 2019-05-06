Şehit Ali Çeker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Çeker'in Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi helallik alınmak üzere babaevinin bulunduğu ilçeye bağlı Özyörük Mahallesi'ne götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda bulunan Hacı Meyrem İçcan Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin babası İsa, annesi Helime Çeker ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Çeker'in naaşı, Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada piyade sözleşmeli erler Ali Çeker ve Ercan Can ağır yaralanmış, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit düşmüşlerdi. AA