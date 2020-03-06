27 Şubat’ta şehit olan 34 askerimizden biri Muhammed... Annesine yazdığı mesajlar, Mehmetçiğin çelik gibi göğsü kadar yumuşacık ve sevgi dolu bir kalbi olduğunu da gözler önüne seriyor. İşte Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz’ın iç yakan mesajları:

Anne biz bu çocuklarla kumanyalarımızı paylaşıyoruz. Onlara çikolata dağıtıyoruz. Çok yalnızlar. Kıyamam, yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı var ne de çorap. Kendi çoraplarımızdan ellerimizle giydirdik. Tek tek kıyafet verdik. Kimin çocuğu olursa olsun, onlar bu hayatı büyükleri yüzünden yaşıyorlar. Bizi görünce umut dolu gözlerle bakıyorlar. Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne. Biz de hâlâ ‘Evde neden şu yok bu yok’ diyoruz. Bunlar ekmek bulamıyor. Kimsenin umurunda değil. Biz buradayız anne, emir gelene kadar. Biz buradayken hiçbirinin kılına zarar gelmez. Bizler olduğumuz sürece bu çocuklara kimse bir şey yapamaz anne. Herkes bizim burada neden olduğumuzu sorguluyor. Biz olmazsak bu çocuklara kim yardım edecek? Bu çocukların hepsi yetim.





Oğluyla arkadaş gibi olduklarını söyleyen anne Hatice Yılmaz, “Onunla gurur duyuyorum” dedi.

‘Bu çocuklar ölmüştür muhtemelen'

Şehit Yılmaz, bir mesajında yardım ettikleri o çocukların yaşadığı köye rejim unsurlarınca bomba atıldığını yazıyor:

Uçaklar köyleri vuruyor. Çocuklar cayır cayır yandı 3 gün önce bizim girdiğimiz köyde. Bunların olduğu köyü vurdu Esad. Bunlar da ölmüştür muhtemelen.