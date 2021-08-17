Türkiye Şehit Astsubay Yılmaz Tuncer Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Yılmaz Tuncer Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Şehit Astsubay Yılmaz Tuncer Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in cenazesi memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

17 Ağustos 2021, Salı 14:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şehit Tuncer'in (22) naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kocasinan ilçesindeki ağabeyinin evine getirildi.


Burada helallik alınmasının ardından Tuncer için Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyü meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Hacı Turan ile CHP milletvekili Metin İlhan ve vatandaşlar katıldı.

Tuncer'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olan şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD için hezimet dünya için felaket
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Afganistan: Kadınlar sokağa çıkabilecek mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ben geldim
Rauf Tamer
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MİT’ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi…