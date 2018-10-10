Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emre Güngör (26), memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin yeğeni Batuhan Şengül’ün (9), "Dayımın intikamını alacağım" sözleri cenazeye katılanları duygulandırdı.

Şehit Emre Güngör'ün naaşı babaevine getirilerek burada helallik alındı ve dua edildi. Şehit Güngör'ün naaşı buradan Nur Camisi'ne getirildi. Nur Camisi'nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'DAYI İNTİKAMINI BEN ALACAĞIM'

Şehidin babası Cebrail, annesi Fadime, 6 kardeşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta zorlanan Güngör Ailesi ve yakınları şehit Emre Güngör'ün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Şehidin yeğeni ilkokul öğrencisi Batuhan Şengül, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile bir an olsun dayısının tabutunun başından ayrılmadı. Batuhan Şengün'ün "Dayı senin intikamını ben alacağım. Beni yalnız bıraktın" diye haykırması cenaze törenine katılanlara duygulu anlar yaşattı.

Törende anne Fadime Güngör, "Can ciğerim sen ölmedin. Her zaman kalbimde yaşayacaksın. Allah'ın takdiri, peygamber efendimize komşu gittin" diye ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Törende sinir krizleri geçiren baba Cebrail Güngör ve diğer aile bireylerini sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Güngör, Armutlu Köyü'nde toprağa verildi.

AİLESİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN GÖREVE BAŞLAMIŞ

Aile yakınları şehit Emre Güngör'ün 2017 yılında aile bütçesine katkıda bulunmak için sözleşmeli er olarak Hakkari'de göreve başladığını belirtti.

7 kardeşten biri olan şehit Emre Güngör'ün ağabeyi Hacı Güngör'ün de uzman çavuş olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi.



