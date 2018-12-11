Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bugün Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek