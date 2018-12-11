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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için bugün Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek

11 Aralık 2018, Salı 23:07 Son Güncelleme:
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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlenecek

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için bugün Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."

AA

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