Türkiye Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde teröristlerce infilak ettirilen el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

09 Ocak 2022, Pazar 18:35 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, dün, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Cenazesi uçakla İstanbul'a getirilen Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'a getirildi. Ardından Türk Bayrağına sarılı tabutu helallik için Bahçelievler'deki evine getirildi. Evinde alınan helalliğin ardından Koç için ikindi namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Baba Cemalettin Koç, anne Emine Koç ve kardeşleri Mehmet Koç ile Taha Yasin Koç taziyeleri kabul etti.

Törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Alper KORKMAZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

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