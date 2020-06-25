Türkiye Şehit Eren Bülbül’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Şehit Eren Bülbül’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Türkiye

Şehit Eren Bülbül’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Trabzon’da, 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül’ün (15), sosyal medya üzerinden paylaştığı ’Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ sözleri, yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu.

25 Haziran 2020, Perşembe 19:33 Son Güncelleme:
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Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül´ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında ’Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül’ün o sözlerini ’İyi ki varsın Eren’ notuyla paylaştı.

Bakan Soylu’dan ’Eren Bülbül’ paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren’lerinin, Bedirhan Bebek’lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.

DHA

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