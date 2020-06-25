Şehit Eren Bülbül’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül´ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında ’Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye´yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımı yaptığı yıl dönümünde sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül’ün o sözlerini ’İyi ki varsın Eren’ notuyla paylaştı.

Bakan Soylu’dan ’Eren Bülbül’ paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren’lerinin, Bedirhan Bebek’lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi.

DHA