Türkiye Şehit itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Şehit itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye

Şehit itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da, itfaiye eri Cengiz Topel Figen yangına müdahale ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Şehit Figen son yolculuğuna uğurlandı.

23 Kasım 2021, Salı 16:18 Son Güncelleme:
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Bursa Orhangazi ilçesi Dutluca Mahallesi’nde dün, iki katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında, itfaiye eri Figen fenalaşıp yere yığıldı. Figen’e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Kalp masajı yapılan Cengiz Topel Figen (56) için sağlık ekipleri çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen itfaiye eri, 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 30 yıllık itfaiye eri Cengiz Topel Figen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Cengiz Topel Figen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası olan Figen için ilk tören, görev yaptığı Orhangazi İtfaiye Müdürlüğü binasında yapıldı. Törene Figen'in ailesinin yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Orhangazi Kaymakamı Bekir Aydın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammed Emin Tarım, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, görevi başında şehit olan meslektaşlarının ailesinin yanlarında olacaklarını söyledi. Çelik daha sonra Figen'in oğulları Gökhan ve Hacı Ahmet Figen'e, Türk bayrağı hediye etti.

DEDESİNİN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Orhangazi İtfaiyesi'ndeki törenin ardından Cengiz Topel Figen'in cenazesi memleketi Yalova'ya gönderildi. Yalova’da Figen için kırsal Sugören Mahallesi'nde düzenlenen törene ise Vali Muammer Erol, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenazede, 3 yaşındaki Çınar Figen de dedesinin fotoğrafını öptü. Figen'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.


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