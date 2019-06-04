Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, Tunceli´nin Ovacık ilçesinde 3 Haziran´da PKK´lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Şehit Yücel´in cenazesi Elazığ´da yapılan törenin ardından hava yoluyla memleketi Adana´ya getirildi. Bekar ve 3 kardeşten küçüğü olduğu öğrenilen Eren Yücel´in cenazesi Seyhan ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kabasakal Mezarlığı´na götürüldü.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Mezarlıkta düzenlenen törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri yetkililer, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Cabbar ile kardeşi Emre Yücel törende güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Sevtap, kız kardeşi Ebru Yücel ile akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

Müftü Hasan Çınar’ın kıldırdığı namazın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye dileklerini şehit ailesine iletti. AK Parti Sözcüsü Çelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, şehit babası Cabbar Yücel ile telefonla görüştürdü. Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Yücel, "Allah razı olsun. Sağolun teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. "diye konuştu.

Ömer Çelik, aileye başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel´in naaşı toprağa verildi.