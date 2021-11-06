Şehit mezarına çirkin saldırı! 1 kişi gözaltına alındı

Siirt’te 2015 yılında PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Kaan Emre Arlı’nın Körfez Şehitliği’ndeki mezarının taşına çamurla PKK yazan kişi, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Körfez Şehitliği’ne gelen polis, burada mezar taşında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.









ACILI BABADAN TEPKİ

Aynı zamanda Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi olan şehit Emre Arlı’nın babası Şaban Arlı, oğlunun mezarı başında açıklama yaptı. Yaşadıkları olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten Şaban Arlı, “Bugün sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajda oğlum Şehit Kaan Emre Arlı’nın mezarının üzerine hain terör örgütü PKK’nın isminin yazılmış olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili, gerekli mercilerle temasa geçtim” dedi.

‘HER DAİM DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ’

Yaşadıkları olayın kendilerini son derece üzdüklerini belirten Şaban Arlı şunları söyledi:

“Son zamanlarda şehit ve şehit ailelerine karşı tutum ve davranışların bu insanları cesaretlendirmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şöyle bir kaygımız var; ülkenin siyasi gündeminden faydalanarak bizleri değişik yönlere çekmek gibi bir gayret olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı tepkimiz vardır ama onların duygu düşüncelerine alet olmayacağımızı devletimizin de her daim yanında olduğumuzu ve devletimizin de bizim yanımızda olduğunu bilmelerini istiyorum.”