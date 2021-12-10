Şehit olan abisi gibi trafik kazasında hayatını kaybetti

Polis memuru Fatih Esin Ertürk, 2004 yılında Geyve Alifuatpaşa’da hemzemin geçitte göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştü. Kardeşi Nilüfer Ertürk de (37) geçirdiği trafik kazası neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şehit ağabeyi ile aynı kaderi yaşayan ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ertürk, Taraklı ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan Yunuspaşa (Kurşunlu) Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı kaderi yaşayan aile, bu kez ise kızlarını toprağa vermenin acısını yaşadı.