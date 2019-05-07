Şehit polisi son yolcuğuna meslektaşları uğurladı

Pursaklar uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu önce yaralanan ve kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen şehit olan polis memuru Mevlüt Metin için Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene şehidin annesi Zeliha Metin, eşi Sebahat Metin, kızları İlknur ve Birsen Metin ile jandarma komando uzman çavuş olarak Tunceli'de görev yapan oğlu İlker Metin'in yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Ünsal Bulut, Emniyet Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ile her rütbe ve sınıftan emniyet mensubu katıldı.

Sebahat Metin törene şehit eşinin üniforması ile katıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yaptığı konuşmada, polis memuru Mevlüt Metin'in Pursaklar'da yol kontrolünde durdurmak istediği bir aracın çarpması sonucu yaralandığını ve sonrasında şehit olduğunu hatırlattı.

Metin'in görev yaptığı yerlerde başarılı çalışmalara imza attığını, devleti ve milleti uğruna gece gündüz demeden fedakarca mesai harcadığını belirten Yılmaz, "Böyle fedakar ve cefakar, örnek yetiştirdikleri için şehidi; ailesine şahsım ve teşkilatım adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Mevlüt kardeşim, gözün arkada kalmasın bugüne kadar en yukarıda taşıdığın bayrağı senden sonra da bu nöbeti devralıp taşıyacak yüzlerce binlerce Mevlüt'ümüz var. Onların da senin gibi gece gündüz demeden fedakarca bu millete ve devlete hizmete devam edeceklerinden hiç kuşkumuz yoktur. Çok kıymetli şehit ailemiz, sizler Mevlüt kardeşimizin bizlere emanetisiniz. Teşkilatımız, her zaman yanınızda olacaktır."

Altındağ Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu Kuran-ı Kerim ve duanın ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Tören, şehidin selamlanmasının ardından sona erdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, törenden sonra şehit ailesine taziyede bulundu.

Şehit Mevlüt Metin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyüne uğurlandı.

AA