Şehit Sözleşmeli Er Ebubekir Sel törenle toprağa verildi

Hakkari’de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel (23), memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in cenazesi Hakkari’de düzenlenen törenin ardından bugün öğle saatlerinde uçakla memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.





UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit Sözleşmeli Er Sel için Andırın ilçesi Altınyayla Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bekar ve 5 kardeş olduğu öğrenilen şehit Sel’in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Ergül ve annesi Selma Sel, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Ebubekir Sel’in cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Mustafa Tekin’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.







