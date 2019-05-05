Şehit Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi