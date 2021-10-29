Türkiye Şehit Uzman Çavuş Çalışkan, toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Çalışkan, toprağa verildi

Türkiye

Şehit Uzman Çavuş Çalışkan, toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan (29), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

29 Ekim 2021, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Pençe- Yıldırım operasyon bölgesinde dün teröristlerce tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için memleketi Samsun’un Havza ilçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Zülkif Dağlı ve askeri erkan ile babası Recep, annesi Gülistan, 3 aylık hamile eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.



Acılı aileyi, yakınları teselli etmeye çalıştı. Annesi Gülistan, eşi Dilek ve kardeşi Sevda Çalışkan, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan Gülistan Çalışkan, "Canım oğlum, yavrum, kara gözlü yavrum, boynumu büktün" diyerek ağladı. Bekdiğin Mahallesi Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çalışkan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT OLMADAN 2 SAAT ÖNCE ANNESİYLE TELEFONDA KONUŞMUŞ

Harun Çalışkan’ın şehit olmadan 2 saat önce annesi Gülistan Çalışkan ile telefonda görüştüğü, "Beni merak etmeyin zaten 1 ay sonra izne geleceğim" dediği belirtildi.


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