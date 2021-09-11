Türkiye Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Türkiye

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Demir Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde arama-tarama faaliyeti sonrası askeri birliğe düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit Demir memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TÜGVA Genel Başkanı Bilal Erdoğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

‘ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HELALLİK ALINMAZ’

Şehidin ailesinin güçlükle ayakta durduğu törende konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, şehitler için helallik istenemeyeceğini belirterek, "Helallik diye bir şey var ama zaten canlarıyla bütün her şeylerini feda eden bu koç yiğitlerimizden, şehitlerimizden helallik alınmaz. Ama bunun esprisi şu. Biz burada onlara hakkımızı helal etme şerefine ermek için ve onların da umulur ki haklarını bize helal etmelerini beklemek için biz burada bu ikrarı söylüyoruz. Yoksa şehit olan bir insan, artık vatanı için her şeyini feda etmiştir bizim için, milletimiz için" dedi. Mustafa Tekin daha sonra törene katılanlardan helallik istedi.

KARDEŞİNİ ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Şehidin ağabeyi Havacı Uzman Çavuş Mehmet Ali Demir de törene üniformasıyla katıldı. Demir'i Vali Coşkun teselli etmeye çalıştı. Duran ve Durkadın Demir çiftinin 7 çocuğundan biri olan bekar Ramazan Demir'in cenazesi, Müftü Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


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